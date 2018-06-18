Ирина Жачкина и Кирилл Лёвин назначены первыми зампредами правления Россельхозбанка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. На должности первых заместителей председателя правления Россельхозбанка назначены Ирина Жачкина и Кирилл Лёвин, ранее занимавшие должности зампредов правления банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ирина Жачкина работает в Россельхозбанке с 2010 года, занимала должности советника председателя правления банка, генерального директора "РСХБ-Страхование". С октября 2014 года - член правления, зампред правления Россельхозбанка, курировала розничный, малый и средний бизнес.

Кирилл Лёвин присоединился к группе РСХБ в 2011 году, тогда же стал членом правления, зампредом правления, отвечал за финансы, казначейство и рынки капитала.

Ранее сообщалось, что первый зампред правления Россельхозбанка Дмитрий Сергеев ушел в Минсельхоз на должность замминистра вслед за бывшим главой банка Дмитрием Патрушевым, назначенным министром сельского хозяйства.

Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором российского агропромышленного комплекса, 100% банка владеет государство. Согласно данным Банка России, Россельхозбанк занимает пятое место среди российских банков по размеру активов.