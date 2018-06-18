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Объем инвестиций в машиностроение Москвы в 2017 году вырос на 45%

Экономика и бизнес
18 июня, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

С 2013 по 2017 годы на развитие машиностроительных отраслей в столице было направлено 29,8 млрд рублей

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Инвестиции в московские крупные и средние машиностроительные предприятия по сравнению с прошлым годом увеличились на 45,5%, говорится в сообщении пресс-службы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

На сегодняшний день в столице работают порядка 70 крупных и средних машиностроительных предприятий из сферы энергетического, тяжелого, железнодорожного машиностроения и так далее.

"За минувший год объем отгруженных товаров собственного производства этих отраслей вырос на 24,5% и составил 265,4 млрд рублей, а инвестиции в основной капитал крупных и средних машиностроительных предприятий в сравнении с 2016 годом увеличились на 45,5%. За 2013-2017 годы в развитие машиностроительных отраслей было вложено 29,8 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В свою очередь глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин отметил, что столичные машиностроительные компании сегодня производят почти половину от всего оборудования в России, которое используется для управления движением на трамвайных путях.

"Московские предприятия производят свыше 12% легковых автомобилей отечественной сборки, свыше 66% лифтов, половину всего оборудования для управления движением на железнодорожных и трамвайных путях", - подчеркнул Фурсин.

По данным департамента, в 2017 году на машиностроительных предприятиях столицы работало порядка 43 тыс. человек, что составляет 11% от общего числа занятых в промышленном секторе Москвы.

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