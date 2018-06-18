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Трутнев: решение о строительстве моста на Сахалин должен принимать президент РФ

Экономика и бизнес
18 июня, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке добавил, что в настоящее время в ДФО реализуется несколько инфраструктурных проектов

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Решение о строительстве транспортного перехода с материковой части России на остров Сахалин может быть принято только президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение выразил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу НТВ.

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Ранее в ходе ежегодной "Прямой линии" Владимир Путин заявил, что проект строительства транспортного перехода с материковой части России на остров Сахалин необходимо оценить с точки зрения экономической эффективности и геополитики.

"Сахалинский мост может быть только решением президента РФ. Никто другой такую задачу решить не сможет. Поэтому здесь мы просто ждем, какое решение примет президент", - сказал он.

Трутнев отметил, что сейчас на Дальнем Востоке реализуется целый ряд инфраструктурных проектов. Одними из наиболее важных он считает проекты по созданию транспортных коридоров в Приморье и развитию Северного морского пути.

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