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Проект "Новатэка" по перевалке СПГ позволит увеличить объем перевозок по Севморпути

Экономика и бизнес
18 июня, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Как ожидается, объем перевозок возрастет более чем в пять раз

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Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Строительство на Камчатке морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) позволит увеличить объем грузов, которые перевозятся по Северному морскому пути (СМП), в несколько раз. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "НТВ".

"Сегодня объем перевозок [по СМП] где-то около 7 млн тонн [в год], но, например, только запуск проекта "Новатэка" по перегрузке сжиженного природного газа на Камчатке дает дополнительно 40 [млн тонн] - [прирост] в несколько раз. И это уже переход на круглогодичную работу Северного морского пути", - сказал он.

"Новатэк" построит в Бечевинской бухте на Камчатке морской терминал по перегрузке СПГ мощностью до 20 млн тонн в год.

По данным правительства Камчатского края, строительство терминала позволит оптимизировать транспортную логистику при доставке СПГ из Арктики потребителям в странах Азиатско- Тихоокеанского региона (АТР), стимулировать использование трасс Северного морского пути, а в дальнейшем создать на базе перевалочного терминала новый независимый центр формирования цены СПГ в АТР. Благодаря проекту Камчатка получит необходимые объемы газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

О Северном морском пути

Северный морской путь - судоходный маршрут в российской Арктике. До начала XX века использовалось название Северо- Восточный проход. В официальных российских документах СМП определен как "исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация РФ". Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово), соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек.

Длина СМП от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения - 5,6 тыс. км. Продолжительность навигации составляет 2-4 месяца, использование ледоколов позволяет сделать ее круглогодичной.

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