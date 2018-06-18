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Бюджетный комитет Госдумы поддержал ко II чтению поправки в бюджет ПФР на 2018 год

Экономика и бизнес
18 июня, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В законопроекте уточнены показатели индекса роста потребительских цен и прожиточного минимума пенсионера

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году - доходы фонда будут ниже, а расходы вырастут.

В законопроекте уточнены показатели индекса роста потребительских цен, прожиточного минимума пенсионера, а также результаты исполнения бюджета фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета фонда в 2018 году. Основные параметры бюджета ПФР на плановый период 2019-2020 годов не меняются.

В соответствии с проектом документа, доходы бюджета ПФР на 2018 год составят 8,266 трлн рублей (8,4% ВВП), что на 66,8 млрд рублей ниже объема, утвержденного принятым ранее бюджетом фонда. Расходы ожидаются на уровне 8,532 трлн рублей (8,7% ВВП), что на 92,2 млрд рублей выше, чем предполагалось ранее.

Таким образом, дефицит бюджета ПФР составит 265,5 млрд рублей (0,3% ВВП) - на 158,9 млрд рублей выше предыдущего показателя, из которых 158,9 млрд рублей не связаны с финансированием накопительной пенсии. Ранее глава ПФР Антон Дроздов пояснял, что дефицит бюджета фонда в этой части является чисто техническим, связанным с общим порядком финансирования остатков средств, определенных Бюджетным кодексом.

Чем будет покрыт дефицит бюджета фонда

Источником финансирования дефицита бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, являются не использованные в 2017 году остатки средств, образовавшиеся в бюджете фонда по состоянию на 1 января 2018 года.

Источником финансирования дефицита бюджета ПФР в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, являются остатки средств бюджета фонда по накопительной составляющей (средства пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении и на временном размещении).

Расходы на зарплаты работников ПФР вырастут

В связи с повышением с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до 11,163 тыс. рублей в месяц, расходы на оплату труда работников системы ПФР в 2018 году увеличены до 85,2 млрд рублей, то есть на 232 млн рублей.

В связи с изменением параметров индексации социальных пенсий уменьшены расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению и доплат к пенсиям отдельных категорий граждан до 449,6 млрд рублей, то есть на 4,1 млрд рублей. Расходы на выплату страховой пенсии с учетом финансового обеспечения досрочной выплаты страховых пенсий за 14 дней января 2019 года в декабре 2018 года увеличены до 98,9 млрд рублей.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении на заседании 19 июня.

В процессе подготовки ко второму чтению в документ не было внесено поправок.

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