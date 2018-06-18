"Сириус-Аэро" будет летать в Симферополь из Калуги вместо "Саратовских авиалиний"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Сириус-Аэро" будет выполнять арейсы из Калуги в Симферополь вместо приостановивших полеты "Саратовских авиалиний". Об этом в понедельник на заседании правительства Калужской области сообщил генеральный директор аэропорта Калуги Салават Кутушев.

"Авиакомпания "Сириус-Аэро" будет осуществлять рейсы из аэропорта "Калуга" в Симферополь раз в неделю", - сказал он.

По словам гендиректора, перелеты будут осуществляться с конца июня по сентябрь включительно. Кроме того, "Сириус-Аэро" обсуждает вопрос открытия авиасообщения между Калугой и Анапой.

Ранее сообщалось, авиакомпания "Саратовские авиалинии" должна была начать рейсы из Калуги и Симферополь с 5 июня, однако 31 мая перевозчик прекратил полеты в связи с тем, что Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании. Проверки "Саратовских авиалиний" начались после крушения Ан-148 авиакомпании в Подмосковье 11 февраля.