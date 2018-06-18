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Число нарушений со стороны арендаторов земельных участков в Москве сократилось на 35%

Экономика и бизнес
18 июня, 11:58 UTC+3

С начала года вынесено восемь решений по подобным нарушениям

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Число нарушений со стороны арендаторов по неосвоению земельного участка и превышению сроков строительства сократилось на 35% с 2016 года, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

"В Москве регистрируется все меньше нарушений по неосвоению земельных участков и превышению сроков строительства. Госинспекция по недвижимости отмечает, что за последние два года число таких нарушений сократилось на 35%", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя начальника Госинспекции по недвижимости Марата Султанова, земельный участок может быть изъят у арендатора в случае неосвоения земли более трех лет, несоблюдение сроков проектирования также ведет к нарушениям.

"В 2016 году Госинспекцией по недвижимости вынесено 72 решения о наказании виновных лиц за неосвоение земельного участка, превышение сроков строительства и превышение сроков проектирования на общую сумму около 5,5 млн. рублей. В 2017 году - 47 подобных нарушений, в 2018 году - восемь", - приводит пресс-служба слова замначальника контрольного ведомства. Он пояснил, что недобросовестным арендаторам были внесены представления об устранении причин правонарушений. Порядка 45% нарушений уже устранены, а в некоторых случаях в связи с длительным неосвоением земельного участка договоры с недобросовестными арендаторами расторгнуты.

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