Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы

Татьяна Голикова сообщила о планах по уходу от балльной пенсионной системы в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Эксперты рассказали ТАСС о сути балльной пенсионной системы и индивидуального расчета, а также о смысле изменений для государства и обычных потребителей.
"Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать", — сказала Татьяна Голикова о будущей реформе.
Она напомнила, что с 2019 года, согласно новым изменениям, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.
И объяснила: "Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице. То есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения".
Балльная пенсионная система в России существует с 2015 года. Ее суть — трудовая пенсия формируется из двух частей: страховой и накопительной. И для расчета страховой части действует понятие "индивидуальный пенсионный коэффициент", или пенсионный балл. Каждый работающий россиянин получает балл за каждый год работы.
Для получения страховой пенсии по старости нужно иметь определенное количество баллов. Планировалось, что после 2025 года ее смогут получать россияне, имеющие 30 баллов и более. В 2015 году, когда эта пенсионная формула только заработала, достаточно было иметь 6,6 баллов.
Накопленные баллы переводятся в рубли при назначении пенсии. Стоимость балла устанавливается государством и ежегодно индексируется. Цена балла в 2018 году — 81,49 рублей. К этой сумме — баллы, умноженные на рубли, — прибавляется фиксированная выплата 3935 рублей.
Индивидуальный расчет — это система, когда взносы на трудовую пенсию фиксируются не в малопонятных баллах, стоимость которых не ясна, а в рублях. Такая формула уже работала в России с 2002 по 2014 год.
Идея ухода от балльной системы обсуждается давно. Еще на стадии принятия у нее было много критиков. Среди них, например, Алексей Кудрин, бывший министр финансов, а теперь глава Счетной палаты.
"У противников системы такие аргументы: размер пенсий серьезно зависит от поступлений в госбюджет. У россиянина, готового выйти на пенсию в следующем году, есть баллы, стоимость которых ему неизвестна. Ее каждый год назначает правительство. И нигде не написано, что стоимость балла не может снижаться, — говорит Лилия Овчарова, директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ. — Пока снижения не было, пенсии растут. Но в условиях кризиса так, вероятно, может произойти. Совсем упрощенно: завтра, допустим, я выхожу на пенсию, у меня 38 баллов, они у меня "превращаются" в 14 тыс. рублей. А в следующем году моя коллега идет на пенсию, имея те же 38 баллов, но в стране, снова, допустим, случился финансовый кризис и она получает на 14, а 12 тыс. рублей".
Плюсы, по ее словам, в том, что балльная система учитывает "длинный список факторов": стаж, условия труда, зарплату, количество детей и так далее. А еще считается, что она должна мотивировать россиян работать долго, постоянно, на белой зарплате, говорит Оксана Синявская, замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ.
"Индивидуальный расчет не мотивировал: человек мог работать эпизодически. Работодатель за него периодически отчислял взносы. И он не задумывался о том, что получит пенсию, только если накопит баллы. Впрочем, я отношусь к противникам балльной системы и считаю, что создать стимулы можно было, не меняя прошлую систему", — добавила она.
"Многим система индивидуальных расчетов кажется более прозрачной, — объясняет Лилия Овчарова. — Вроде человек понимает, что все учитывается в рублях. На самом деле, эти реформы — вопрос технический. Они не окажут большого влияния на сумму пенсий. И пока непонятно: в каком виде балльную систему сменит модель с индивидуальным расчетом".
"Модель, при которой гражданин должен будет наработать себе определенное число баллов, останется, но будет иначе называться", — предполагает Оксана Синявская.
Кроме ухода от балльной системы Центробанк РФ и Минфин РФ прорабатывают реформы в формировании накопительной части пенсии. Планируется создать систему индивидуальных пенсионных капиталов, в которой россияне станут самостоятельно откладывать до 6% в счет будущих социальных выплат.
Анастасия Степанова