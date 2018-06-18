Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы

Идея ухода от балльной системы обсуждается давно. Еще на стадии принятия у нее было много критиков. Среди них, например, Алексей Кудрин, бывший министр финансов, а теперь глава Счетной палаты.

"У противников системы такие аргументы: размер пенсий серьезно зависит от поступлений в госбюджет. У россиянина, готового выйти на пенсию в следующем году, есть баллы, стоимость которых ему неизвестна. Ее каждый год назначает правительство. И нигде не написано, что стоимость балла не может снижаться, — говорит Лилия Овчарова, директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ. — Пока снижения не было, пенсии растут. Но в условиях кризиса так, вероятно, может произойти. Совсем упрощенно: завтра, допустим, я выхожу на пенсию, у меня 38 баллов, они у меня "превращаются" в 14 тыс. рублей. А в следующем году моя коллега идет на пенсию, имея те же 38 баллов, но в стране, снова, допустим, случился финансовый кризис и она получает на 14, а 12 тыс. рублей".

Плюсы, по ее словам, в том, что балльная система учитывает "длинный список факторов": стаж, условия труда, зарплату, количество детей и так далее. А еще считается, что она должна мотивировать россиян работать долго, постоянно, на белой зарплате, говорит Оксана Синявская, замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ.

"Индивидуальный расчет не мотивировал: человек мог работать эпизодически. Работодатель за него периодически отчислял взносы. И он не задумывался о том, что получит пенсию, только если накопит баллы. Впрочем, я отношусь к противникам балльной системы и считаю, что создать стимулы можно было, не меняя прошлую систему", — добавила она.