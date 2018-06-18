Трутнев: руководство России нашло общий язык с крупным бизнесом на Дальнем Востоке

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Руководство России не видит проблем при взаимодействии с крупными российскими и иностранными компаниями при работе на Дальнем Востоке, считает полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Я бы сегодня не сказал, что какие-то компании занимают неправильную позицию по отношению работе на Дальнем Востоке. Если что-то происходит не так, то надо разобраться, а что ты сделал, чтобы так происходило? Если мы создали условия, чтобы вкладывать в ДВ было выгодно и безопасно, то может быть только одна причина - я не смог это донести до руководства компании. И у нас сегодня нет проблем с коммуникацией", - заявил вице-премьер в интервью телеканалу НТВ, вышедшем в эфир в понедельник.

Он отметил, что сейчас ведущие российские компании вкладывают в Дальний Восток миллиарды рублей и доверяют власти. "Да и ведущие мировые компании через небольшое время приедут сюда на форум [имеется в виду Восточный экономический форум во Владивостоке], они ведь тоже приедут не потому, что им хочется по набережной Владивостока погулять, они занятые люди. Но проекты становятся все больше", - сказал Трутнев.

Вице-премьер РФ добавил, что доля российских инвестиций в развитие Дальнего Востока составляет порядка 93% от общего объема.

"Сегодня 93% инвестиций, приходящих на Дальний Восток, российские. И мы считаем это правильным и важным", - сказал он.

Трутнев отметил, что власти региона также заинтересованы в инвестициях из других стран. "На первом месте у нас по объему инвестиций Китай, есть там и Корея, и Япония, и Сингапур", - добавил он.

По его словам, в регионе в настоящее время реализуются 1363 российских и иностранных проекта, общий объем инвестиций по которым достигнет к 2024 году 3,8 трлн рублей. Эти проекты есть во всех субъектах РФ на Дальнем Востоке. Доля прямых иностранных инвестиций в экономику Дальнего Востока за последние 4,5 года выросла с 4% до 30%.

"Они точно будут реализованы, но нельзя огромные предприятия построить за один - два года. Горизонт строительства всех тех предприятий - это где-то 2024 год", - сказал Трутнев.

Он отметил, что большинство из этих проектов уже находятся в стадии проектирования или строительства. Трутнев добавил, что среди строящихся предприятий есть и огромные комплексы, например, газоперерабатывающий и газохимический заводы в Амурской области. По словам полпреда, объем инвестиций только в два этих комплекса составляет 1,5 трлн рублей.

Амурский газохимический комплекс (АГХК) планируется запустить не ранее 2024-2025 года. На газохимическом комплексе будут перерабатываться ценные фракции, выделенные из природного газа, добытого на месторождениях Якутского центра газодобычи. Основным поставщиком сырья для ГХК станет Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) "Газпрома", который будет построен в рамках поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.