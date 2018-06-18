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Собянин: автобусный парк в Москве полностью обновят до конца 2018 года

Экономика и бизнес
18 июня, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Власти обещают, что новый общественный транспорт будет оборудован системой климат-контроля и разъемами для подзарядки гаджетов

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Обновление автобусного парка Москвы завершится до конца 2018 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник.

"Заканчиваем обновление автобусного парка. В этом году все автобусы будут современные, на хорошем экологическом уровне, безопасные, доступные для маломобильных групп населения", - сказал мэр в ходе передачи новых автобусов городу.

Как рассказали сотрудники "Мосгортранса", новые автобусы комфортны как для пассажиров, так и для водителей - они оборудованы системой климат-контроля, USB-разъемами для подзарядки техники.

"Это очень важно, потому что 6,5 миллиона пассажиров вы перевозите каждый день, это колоссальный объем. Наш пассажирский наземный транспорт стал лучше, комфортнее. Мы будем этот уровень поддерживать", - сказал мэр.

Собянин напомнил, что до конца этого года на городские маршруты также выйдут первые электробусы, а с 2021 года Москва прекратит закупки дизельных автобусов и будет приобретать только электробусы.

По словам градоначальника, в рамках обновления парка подвижного состава в 2018 году "Мосгортранс" закупит 1,1 тыс. новых автобусов. Большую часть парка составляют автобусы экологического класса "Евро-5". Новый транспорт соответствует критериям единого московского стандарта наземного городского пассажирского транспорта - он комфортный, экологичный, безопасный, приспособлен для проезда инвалидов. Средний возраст московских автобусов сегодня составляет 4,7 года, при этом этот же показатель в Париже составляет 7 лет, в Лондоне - 7,5 лет, в Стокгольме - 8 лет, в Вене - 9 лет. 

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