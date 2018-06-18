Доля импорта составляет 39% российского автопарка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский автопарк составил чуть более 42 млн легковых автомобилей на 1 января 2018 года, при этом 61% из них или 25,8 млн штук собраны на территории РФ, а 39% ввезены из-за рубежа. Такую оценку приводит аналитическое агентство "Автостат".

Согласно оценке экспертов, наибольшая часть парка в 6,8 млн машин или 16,1% привезена в Россию из Японии. Автомобилей из Германии в автопарке РФ насчитывается примерно вдвое меньше - 3,5 млн единиц (8,2% парка), кроме того, в России зарегистрировано около 1,2 млн машин из Южной Кореи (2,7%) и еще порядка 1,1 млн единиц - собранных в Великобритании (2,5%). Автомобилей, выпущенных в Узбекистане, в России числится 749 тыс. экземпляров. Чуть меньше из Франции - 725 тыс. единиц, лишь в районе 1% парка составляют машины украинского (473 тыс. штук), американского (432 тыс. штук) и чешского (429 тыс. штук) производства.

Из произведенных в России автомобили отечественных марок составляют 16,5 млн единиц, и еще 9,3 млн штук - иномарки российской сборки.

Ранее в "Автостате" отмечали, что российский парк довольно стар, так как свыше половины (54%) легковых автомобилей находится в возрасте старше 10 лет. Доля машин, соответствующих экологическим стандартам не ниже "Евро-5", составляет 13% от общего объема. Примерно каждый пятый автомобиль в России - это внедорожник или кроссовер (22%). А дизельных легковых машин числится всего лишь 5%.

За последние 10 лет российский автопарк вырос на 43%, с 29,4 млн штук в 2008 году. Но активный рост продолжался только до 2014 года, когда автопарк достиг 40,8 млн штук.