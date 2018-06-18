Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Говорить о позиции президента России Владимира Путина по повышению пенсионного возраста пока рано, этот вопрос еще обсуждается в кабмине.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Путин внести поправки к соответствующему законопроекту или наложить вето на документ.

"Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой [пенсионной] реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту", - отметил пресс-секретарь.

Песков напомнил, что российский лидер не участвует в обсуждении этого вопроса: в дискуссии задействовано правительство России, позже вопрос пенсионного возраста будут обсуждать и в Госдуме.

По словам представителя Кремля, в администрации президента следят за развитием событий, однако непосредственного участия в работе над законопроектом не принимают. "Ни администрация, ни президент не являются участниками этого обсуждения", - сказал он.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается постепенно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет.