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Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано

Экономика и бизнес
18 июня, 12:16 дата обновления: 18 июня, 12:23 UTC+3

Представитель Кремля напомнил, что президент не участвует в работе над законопроектом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Говорить о позиции президента России Владимира Путина по повышению пенсионного возраста пока рано, этот вопрос еще обсуждается в кабмине.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Путин внести поправки к соответствующему законопроекту или наложить вето на документ.

"Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой [пенсионной] реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту", - отметил пресс-секретарь.

Песков напомнил, что российский лидер не участвует в обсуждении этого вопроса: в дискуссии задействовано правительство России, позже вопрос пенсионного возраста будут обсуждать и в Госдуме.

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По словам представителя Кремля, в администрации президента следят за развитием событий, однако непосредственного участия в работе над законопроектом не принимают. "Ни администрация, ни президент не являются участниками этого обсуждения", - сказал он.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается постепенно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет.

 

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
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