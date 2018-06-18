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"Сибирское соглашение" в 3-4 раза увеличит число презентаций предприятий СФО в Арктике

Экономика и бизнес
18 июня, 12:30 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, июня. /ТАСС

Сейчас число таких поездок в год сводится к двум

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НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Количество поездок-презентаций продукции инновационных предприятий Сибирского федерального округа (СФО) в регионы российского Севера увеличится с двух до 6-8 в год. Об этом сообщил ТАСС руководитель проектного направления организатора поездок - Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Олег Реутов.

"В прошлом году при поддержке "Сибирского соглашения" прошло две поездки. <…> Я планирую выйти на уровень порядка 6-8 поездок в год", - сказал он.

Реутов отметил большую заинтересованность регионов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ХМАО, ЯНАО) в инновационной продукции сибирских компаний. Решение об увеличении числа поездок принято, в том числе, по их просьбе. В Арктике, по словам собеседника агентства, заинтересованы в продукции для благоустройства территории, альтернативных источниках энергии, портативных теплицах, технологиях энергосбережения и других. Многое из этого производят предприятия СФО и готовы поставлять на Север.

В конце марта в ходе "Дней делового сотрудничества Сибирь - Северу" делегация, в которую вошли представители из Новосибирска, Барнаула, Омска, Томска и Иркутска, посетила несколько предприятий и городов ЯНАО. По итогам поездки, один из крупнейших в России производителей манометров ОАО "Манотомь" (Томск) не менее, чем вдвое, увеличила поставки своей продукции. Очень востребованными оказались взрывозащищенные обогреватели компании "Атлант-Н" с коэффициентом полезного действия 95%.

"В результате мартовской поездки они зашли на все филиалы "Газпрома", "Роснефти", "Сургутнефтегаза", "Лукойла" и так далее - их продукция на сегодняшний день будет присутствовать во всех нефтегазовых структурах. Потребность нефтяников они закрыли", - сказал Реутов.

На октябрь запланированы еще две поездки: в первые дни месяца - в ХМАО, затем в ЯНАО. Уже есть предварительные договоренности о посещении компании "Лукойл - Западная Сибирь", администрации Сургута, филиала Роснефти - "Варьеганнефтегаз". Сейчас в "Сибирском соглашении" подбирают участников делегации.

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