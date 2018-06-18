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Путин обсудит развитие РФПИ с главой фонда

Экономика и бизнес
18 июня, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Президент также будет готовиться к поездке в Минск, где во вторник пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник в Ново-Огареве с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня будет публичным его [Путина] совещание с Кириллом Дмитриевым, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций", - отметил представитель Кремля.

Говоря об актуальности встречи, Песков напомнил о контактах российского лидера с инвесторами - партнерами РФПИ, которые состоялись на полях Петербургского международного экономического форума. "Все эти и другие вопросы, связанные с деятельностью фонда, сегодня планирует обсудить глава государства", - отметил он.

По словам Пескова, также в понедельник Путин будет готовиться к поездке в Минск, где во вторник пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии.

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