Путин обсудит развитие РФПИ с главой фонда

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник в Ново-Огареве с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня будет публичным его [Путина] совещание с Кириллом Дмитриевым, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций", - отметил представитель Кремля.

Говоря об актуальности встречи, Песков напомнил о контактах российского лидера с инвесторами - партнерами РФПИ, которые состоялись на полях Петербургского международного экономического форума. "Все эти и другие вопросы, связанные с деятельностью фонда, сегодня планирует обсудить глава государства", - отметил он.

По словам Пескова, также в понедельник Путин будет готовиться к поездке в Минск, где во вторник пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии.