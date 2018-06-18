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Пошлину на все покупки в зарубежных интернет-магазинах введут не ранее 2020 года

Экономика и бизнес
18 июня, 13:23 дата обновления: 18 июня, 14:03 UTC+3

Первым шагом к новой норме станет снижение с 1 июля порога беспошлинного ввоза товаров с €1000 до €500, рассказали в департаменте таможенной и налоговой политики Минфина

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© AP Photo/Wilfredo Lee

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минфин России в целом согласен с предложением Федеральной таможенной службы (ФТС) облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

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Однако вводить такую норму можно не ранее 2020 года, после оценки готовности информационных систем ФТС, сообщил журналистам глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов.

"Там можно разные обсуждать варианты, их [ФТС] вариант тоже можно рассматривать, но переходить к нему можно не раньше 2020 года. Надо понимать, что при снижении стоимостных нормативов ввоза какое влияние это будет оказывать на загрузку людей, загрузку информационных систем - готовы они или нет. Если это будет происходить плавно, то можно говорить о дальнейшем снижении. Если мы будем видеть какие-то проблемы, то, естественно, сначала будет настройка информационной системы, надо обучать людей, увеличивать количество людей", - рассказал Сазанов.

Он уточнил, что первым шагом станет снижение с 1 июля порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с €1000 до €500. "Посмотрим, потом будем уже двигаться дальше, получая обратную связь", - добавил Сазанов.

В пресс-службе Минэкономразвития ТАСС сообщили , что не получали предложений ФТС.

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Сейчас допускается беспошлинный ввоз в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до €1000 в месяц и весом до 31 кг. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, то придется заплатить 30%-ную пошлину.

Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС - до €500 с 2019 года и до €200 с 2020 года.

Как сообщила газета "Ведомости", ФТС уже направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. По подсчетам ФТС, бюджету это добавит 25 млрд рублей в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.

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