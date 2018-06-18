В Госдуме обсудят возможность не повышать пенсионный возраст малочисленным народам Севера

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Обсуждение возможности не повышать возраст выхода на пенсию для коренных малочисленных народов Севера (КМНС) планируют провести в Государственной думе РФ. Об этом сообщила на заседании президиума экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова.

В ходе заседания депутат Госдумы, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Григорий Ледков предложил провести круглый стол для того, чтобы обсудить возможность не повышать пенсионный возраст для КМНС. На мероприятие предлагается пригласить представителей малочисленных народов, органы законодательной и исполнительной власти северных регионов, а также экспертов.

"Готовы собрать [круглый стол], но вы (Ледков - прим. ТАСС) - самый главный, ответственный. На этой неделе мы об этом поговорим", - сказала Епифанова.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается постепенно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет.