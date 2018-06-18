Источники: глава проекта ОНФ "За права заемщиков" рассматривается на пост финомбудсмена

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Руководитель проекта Общероссийского народного фронда "За права заемщиков" Виктор Климов рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного финансового омбудсмена, рассказали ТАСС два источника на финансовом рынке. Его кандидатуру поддерживает Всероссийский союз страховщиков (ВСС), сообщил агентству президент ВСС Игорь Юргенс (финомбудсмен на первом этапе будет заниматься спорами по ОСАГО).

"Кандидатуру Виктора Климова мы поддерживаем", - сказал Юргенс. Климов от комментариев отказался.

На должность финансового уполномоченного в сфере страхования рынок предлагал кандидатуру замдиректора департамента страхового рынка ЦБ РФ Светланы Никитиной, сообщил один из источников ТАСС. Однако другой собеседник усомнился, что Никитина покинет ЦБ.

Служба уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, закон о которой был принят в июне 2018 года, будет рассматривать в досудебном порядке спор потребителя и финансовой организации на сумму до 500 тыс. рублей. Финомбудсмен будет заниматься случаями, когда финансовая организация задолжала гражданину, а не наоборот. Обращение к финомбудсмену станет обязательным перед подачей иска и будет бесплатным для граждан.

Главный финансовый уполномоченный будет выбран к сентябрю 2018 года. Он назначается советом директоров ЦБ.

Сначала закон распространится лишь на споры по ОСАГО - с 31 мая 2019 года, а с 27 ноября 2019 года - на все остальные виды страхования. С 1 января 2020 года финомбудсмен получит возможность разбирать претензии к микрофинансовым организациям, с января 2021 года - с банками, ломбардами, НПФ и кредитно-потребительскими кооперативами. Также организации смогут присоединяться к службе финансового омбудсмена добровольно.

Финансировать деятельность финомбудсмена в первый год будет ЦБ, затем служба будет существовать за счет взносов финорганизаций.