Глава еВау в РФ раскритиковал идею ввести пошлину за любые интернет-покупки за рубежом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ ввести таможенную пошлину за покупки в зарубежных интернет-магазинах любой стоимости негативно скажется на российском рынке электронной торговли, а запланированных показателей по таможенным сборам в российский бюджет достичь не удастся. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор еВау в России Илья Кретов.

Ранее сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ФТС сообщила о том, что служба направила в Минфин комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли. В частности, в ФТС предложили продавать товары для личного пользования как коммерческие, таможенный платеж снизить с 30% до 20% и ввести комбинированную ставку (например, не менее €1 за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле €200). Также на трансграничную торговлю нужно распространить и требования технического регулирования: в ФТС считают, что это поможет выровнять условия работы для иностранных и российских интернет-магазинов. Нововведения предлагается принять через год - полтора. ФТС считает, что, если ее предложение будет принято, бюджет получит около €1,5 с отправления. Всего бюджет может получить от этого 25 млрд руб. в год, отмечает газета.

"Введение нулевого порога беспошлинного ввоза приведет к резкому спаду покупательной активности потребителей: увеличится конечная стоимость ввозимых товаров, увеличится эмоциональный страх трансграничных покупок, - прокомментировал ситуацию глава eBay в России. - В свою очередь, это не будет способствовать росту внутреннего рынка электронной коммерции, а наоборот затормозит его развитие, так как на сегодняшний день, согласно исследованию Национальной ассоциации дистанционной торговли, около 70% покупателей совершают свою первую покупку именно на зарубежных интернет-площадках и только после этого начинают покупать у локальных игроков".

В настоящее время в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до €1 тыс., но в пределах 31 кг в месяц. При превышении этого порога взимается единая ставка таможенной пошлины в 30% (минимум - €4 за кг). С 1 января этого года начал действовать Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), согласно которому в 2018 году лимит беспошлинных интернет-покупок в течение одного месяца сохраняется на уровне €1 тыс. и 31 кг. С начала 2019 года этот порог планируется снизить до €500 евро, а с 2020 года - до €200. При этом речь идет о так называемом верхнем пороге, то есть каждая страна может установить более жесткий лимит.

По мнению главы eBay в России, предлагаемое регулирование трансграничной интернет-торговли в РФ значительно жестче обозначенного советом ЕЭК. "Это не только ставит российского потребителя в более неблагоприятные условия по сравнению со соседними странами, но удорожает администрирование и создает неконтролируемые серые зоны импорта в странах-участницах ЕАЭС", - пояснил он.

В качестве примера Кретов привел ситуацию в Белоруссии после снижения лимитов на беспошлинный ввоз с апреля 2016 года до €22. "Для доставки товаров стали использоваться альтернативные схемы через страны ЕАЭС с высокими лимитами беспошлинного ввоза. Таким образом, мы полагаем, что поставленная цель по таможенным сборам в российский бюджет не будет достигнута", - отметил он.

"Для продолжения роста сектора электронной коммерции в России eBay видит необходимость приведения локального законодательства в соответствие нормам решения Совета ЕЭК", - резюмировал Кретов.