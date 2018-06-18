Первый в России ветропарк заработает в Адыгее в конце года

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Первый ветропарк "дочки" Росатома - "ВетроОГК" в Адыгее планируют ввести в эксплуатацию в конце текущего года. Объект включен в схему и программу развития электроэнергетики на 2018 - 2022 годы, сообщил в понедельник ТАСС глава республики Мурат Кумпилов.

"В нашей республике будет построен первый в стране мощный ветропарк на 150 МВт. До конца июня проект пройдет госэкспертизу, поставки комплектующих в Адыгею начнутся в конце лета, затем специалисты приступят к установке 60 ветряных башен высотой от 75 до 135 м. Ввод первой генерации планируется в конце 2018 года", - сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи пояснил, что под парк отведено два участка в Шовгеновском и Гиагинском районах. Учитывая особую значимость инвестпроекта для экономики республики, власти Адыгеи сопровождают его реализацию, чтобы избежать административных проволочек. Поскольку полученная энергия будет передаваться по ЛЭП, для технологического присоединения к внешним сетям уже строится подстанция 220 кВ и линия электропередачи 220 кВ от "Адыгейской ВЭС" до существующей воздушной линии Армавир-Центральная. Ее протяженность составит 15 км.

"Мощность в энергосистему планируется круглосуточно и круглогодично, по графику ветра. По расчетам экспертов, выработка Адыгейской ВЭС составит около 355 млн кВт/ч в год. И это поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях, создаст ровную работу энергосистемы при пиковых нагрузках", - уточнил Кумпилов.

Ежегодное потребление электроэнергии в Адыгее составляет порядка 1,4 млрд кВт/ч в год, при этом собственное производство электроэнергии обеспечивает до 10% от этой потребности. Планируется, что после реализации проекта доля производимой в регионе энергии составит 30% от объема потребления - порядка 500 млн кВт/ч в год. Инвестпроект придаст импульс развитию экономики и туризма, повышению инвестиционной привлекательности региона, созданию новых рабочих мест и будет способствовать росту налоговых отчислений в местный бюджет.

Ранее сообщалось, что инвестиционные вложения в первые крупные ветропарки в стране, которые в ближайшие будут построены в трех регионах Южного федерального округа - Адыгее, на Кубани и в Ростовской области, составят $1 млрд.