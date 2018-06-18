Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председатель совета директоров "Газпрома" открыл дворец спорта в Аксае Ростовской области

Экономика и бизнес
18 июня, 14:07 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 18, июня. /ТАСС

В спортивном комплексе оборудован бассейн, спортивный и тренажерный залы, а также зал для кардиотренировок

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Председатель правления ПАО "Газпром" Виктор Зубков открыл в Аксае Ростовской области первый муниципальный дворец спорта, построенный по программе "Газпром - детям", объем инвестиций в строительство составил почти 460 млн рублей, передает коррепондент ТАСС.

В составе нового дворца спорта в Аксае - бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, универсальный спортзал площадью 740 кв. м для игровых видов спорта, а также тренажерный зал и зал для кардиотренировок. В спорткомплексе могут ежедневно заниматься до 800 человек. По данным правительства региона, инвестор вложил в проект 459,7 млн рублей.

Как сообщил на церемонии открытия председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, за 12 лет реализации программы "Газпром - детям" компания построила около 1,6 тыс. спортивных объектов. "Это и большие дворцы спорта, и стадионы, спортивные площадки. Сейчас в них занимается около 100 тысяч человек. Мы не собираемся эту программу сворачивать, в ближайшие пять лет мы построим около 100 таких дворцов спорта и несколько десятков других спортивных объектов", - сказал Зубков, добавив, что объем инвестиций в уже построенные объекты составил в общей сложности 73 млрд рублей.

Как сообщили ТАСС в администрации Аксая, новый дворец спорта станет первым в городе крупным спорткомплексом, принадлежащим муниципалитету. "Комплекс будет передан муниципальному образованию, сейчас идет процесс оформления документов", - подтвердил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, до конца 2018 года подобный спорткомплекс введут в эксплуатацию в Орловском районе области.

"После этого начнется строительство комплекса с ледовым полем, залами для борьбы в Новошахтинске и надеюсь, что в следующем году мы приступим вместе с "Газпромом" к строительству конно-спортивного детского комплекса рядом с городом Ростовом (в левобережной части города - прим. ТАСС)", - добавил глава региона.

По данным областного правительства, строительство началось в августе 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Персоны
Голубев, Василий Юрьевич Зубков, Александр Юрьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-основатель Мособлбанка
2
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
6
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
7
Украинские СМИ раскрыли личность "гражданина Т", подозреваемого по делу Бабченко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости