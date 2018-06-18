Председатель совета директоров "Газпрома" открыл дворец спорта в Аксае Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Председатель правления ПАО "Газпром" Виктор Зубков открыл в Аксае Ростовской области первый муниципальный дворец спорта, построенный по программе "Газпром - детям", объем инвестиций в строительство составил почти 460 млн рублей, передает коррепондент ТАСС.

В составе нового дворца спорта в Аксае - бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, универсальный спортзал площадью 740 кв. м для игровых видов спорта, а также тренажерный зал и зал для кардиотренировок. В спорткомплексе могут ежедневно заниматься до 800 человек. По данным правительства региона, инвестор вложил в проект 459,7 млн рублей.

Как сообщил на церемонии открытия председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, за 12 лет реализации программы "Газпром - детям" компания построила около 1,6 тыс. спортивных объектов. "Это и большие дворцы спорта, и стадионы, спортивные площадки. Сейчас в них занимается около 100 тысяч человек. Мы не собираемся эту программу сворачивать, в ближайшие пять лет мы построим около 100 таких дворцов спорта и несколько десятков других спортивных объектов", - сказал Зубков, добавив, что объем инвестиций в уже построенные объекты составил в общей сложности 73 млрд рублей.

Как сообщили ТАСС в администрации Аксая, новый дворец спорта станет первым в городе крупным спорткомплексом, принадлежащим муниципалитету. "Комплекс будет передан муниципальному образованию, сейчас идет процесс оформления документов", - подтвердил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, до конца 2018 года подобный спорткомплекс введут в эксплуатацию в Орловском районе области.

"После этого начнется строительство комплекса с ледовым полем, залами для борьбы в Новошахтинске и надеюсь, что в следующем году мы приступим вместе с "Газпромом" к строительству конно-спортивного детского комплекса рядом с городом Ростовом (в левобережной части города - прим. ТАСС)", - добавил глава региона.

По данным областного правительства, строительство началось в августе 2015 года.