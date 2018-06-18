Бабиш назвал проект бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы неприемлемым для Чехии

ТАСС, 18 июня. Проект очередного бюджета Евросоюза (ЕС) является неприемлемым для Чехии. Об этом заявил в понедельник чешский премьер-министр Андрей Бабиш в Пардубице на встрече с журналистами.

"Проект европейского бюджета для нас совершенно неприемлем", - сказал Бабиш, добавив, что проект бюджета "несовершенен, так же как и тот бюджет, который действует в настоящее время".

Недовольство главы чешского правительства вызвал тот факт, что выделяемые Евросоюзом Чехии средства идут не на прямые инвестиции в экономику страны, а расходуются на всевозможные другие цели. "Мы хотим добиться на период с 2021 года, чтобы деньги тратились эффективно, а не расходовались на какое-то обучение, повышение квалификации и так далее", - сказал Бабиш.

Бюджетное планирование в ЕС осуществляется на базе заблаговременного принятия рамочного семилетнего бюджетного плана, который должны одобрить все страны - члены. В течение этого периода бюджет ЕС на каждый год утверждается в размерах, не превышающих параметры семилетнего рамочного плана. В прошлый бюджетный период 2009-2014 годы ЕС выделил на внешнеполитические нужды €94,5 млрд.

Дискуссия о параметрах нового перспективного бюджета ЕС на 2021-2027 годы была запущена в январе 2018 года. С этого момента все исполнительные структуры Евросоюза вносят предложения по расширению своего финансирования, доказывая критическую необходимость своей работы для существования ЕС. После этого проект нового бюджетного плана поступит в Совет ЕС, где его будут утверждать страны сообщества, которым и предстоит наполнять европейскую казну своими взносами.