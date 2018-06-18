Экс-замглавы Минздрава: балльная система пенсий стимулирует работников к уходу "в тень"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Существующая в России с 2015 года балльная система назначения пенсий не стимулирует будущих пенсионеров работать с уплатой всех социальных взносов, поэтому от нее необходимо отказаться.

Такое мнение ТАСС в понедельник высказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, в 2007-2012 годах занимавший пост заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ.

Накануне вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что правительство планирует отказаться от учета пенсионных прав россиян в баллах, в том числе из-за непрозрачности расчетов для будущих пенсионеров. "У людей складывается нежелание участвовать в этой системе, а всячески от нее уклоняться. Это очень серьезный принцип дестимулирования работника", - сказал Сафонов.

Он напомнил, что балльная система предполагает, что права граждан на будущую пенсию учитываются не в рублях, а в баллах, а количество баллов зависит от трудового стажа и размера заработной платы. Чтобы получить право на назначение страховой пенсии по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных баллов. На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость, установленную на дату обращения за пенсией.

"Но окончательный расчет был известен только государству и только в тот момент, когда человек идет на пенсию. Потому что именно тогда, исходя из объема средств, которые есть в Пенсионном фонде, определялось наполнение этого балла", - пояснил Сафонов.

Привязка к уровню дохода

Эксперт напомнил, что в большинстве стран мира размеры пенсий рассчитываются, исходя из стажа работы и размера страховых взносов, которые человеком были уплачены за период его трудовой деятельности. Он считает, что это правильный подход, потому что он позволяет учесть разные жизненные обстоятельства: например, у кого-то постоянная занятость и стабильный доход, а у кого-то высокий доход и нестабильная занятость.

"Поэтому балльная система сразу понижала в правах тех, кто зарабатывал деньги на проектной деятельности. Самый лучший вариант - это заработковый, когда все зависит от заработка человека. Тогда человек будет стремиться к легализации своего заработка и самое главное - это не связано с периодичностью занятости, потому что она бывает разной", - пояснил собеседник ТАСС.

Сафонов также напомнил, что Россия планирует ратифицировать Конвенцию о минимальных размерах социального обеспечения. Главный принцип этой Конвенции заключается в том, что государство гарантирует выплату пенсий и пособий в размере 40% от утраченного заработка гражданина. По словам Сафонова, это значение не будет абсолютным, для него должны быть установлены предельные значения.

"На самом деле, 40% от утраченного заработка плохо для тех, кто получает мало. Например, человек получает заработную плату в размере МРОТ (с 1 мая 2018 года - 11,1 тыс. рублей). Если ему будут пенсию начислять 40% от МРОТ, как он будет на это жить? А если человек зарабатывал 1 млн рублей в месяц? Понятно, что никто и никогда не будет выплачивать этому человеку 40% от утраченного заработка. Поэтому будут установлены, как и в случае оплаты пособий, предельные значения", - считает эксперт.