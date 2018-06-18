"Газпром нефть" заключила новые контракты о заправках с иностранными авиакомпаниями

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Компания "Газпромнефть-Аэро" - оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - заключила новые долгосрочные соглашения о заправках Air China, Hong Kong Airlines и Air France KLM в аэропортах московского авиаузла и Turkish Airlines в Воронеже и Бишкеке (Киргизия). Общий объем заправок по новым контрактам составит более 100 тыс. тонн авиатоплива, сообщает компания.

"Мы стремимся заключать новые формульные соглашения, основанные на международных биржевых индикаторах, с лидерами авиарынка сразу на двухлетний период. Долгосрочные контракты позволяют авиакомпаниям уверенно планировать летную программу в аэропортах присутствия "Газпромнефть-Аэро" с учетом гарантированного обеспечения авиатопливом по наивысшим стандартам IATA", - сказал генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Его клиентами являются свыше 80 иностранных авиаперевозчиков. По итогам первых пяти месяцев 2018 года общий объем заправки иностранных авиакомпаний вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.