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"Газпром нефть" заключила новые контракты о заправках с иностранными авиакомпаниями

Экономика и бизнес
18 июня, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Общий объем заправок составит более 100 тыс. тонн авиатоплива

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Компания "Газпромнефть-Аэро" - оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - заключила новые долгосрочные соглашения о заправках Air China, Hong Kong Airlines и Air France KLM в аэропортах московского авиаузла и Turkish Airlines в Воронеже и Бишкеке (Киргизия). Общий объем заправок по новым контрактам составит более 100 тыс. тонн авиатоплива, сообщает компания.

"Мы стремимся заключать новые формульные соглашения, основанные на международных биржевых индикаторах, с лидерами авиарынка сразу на двухлетний период. Долгосрочные контракты позволяют авиакомпаниям уверенно планировать летную программу в аэропортах присутствия "Газпромнефть-Аэро" с учетом гарантированного обеспечения авиатопливом по наивысшим стандартам IATA", - сказал генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Его клиентами являются свыше 80 иностранных авиаперевозчиков. По итогам первых пяти месяцев 2018 года общий объем заправки иностранных авиакомпаний вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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