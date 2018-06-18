Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на решение властей России о блокировке мессенджера

Экономика и бизнес
18 июня, 14:37 дата обновления: 18 июня, 15:30 UTC+3

Юрист компании Павел Чиков заявил, что до 15 млн пользователей могут потерять возможность свободно распространять и получать информацию

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу "на решение властей России о блокировке мессенджера", сообщил в понедельник представляющий интересы Telegram юрист Павел Чиков.

Смотрите также

История решения о блокировке Telegram в России

По словам юриста, в марте текущего года мессенджер обратился в ЕСПЧ с жалобой на привлечение к административной ответственности за отказ предоставить властям ключи шифрования переписки. В мае ЕСПЧ зарегистрировал документ, а также предложил представить новую жалобу в части, касающейся блокировки Telegram.

"Сегодня представитель компании в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов направил в суд соответствующую жалобу", - написал Чиков в своем канале в мессенджере.

По словам юриста, "в результате ограничения доступа к Telegram, возможность свободно распространять и получать информацию может потерять не только заявитель, но также до 15 млн пользователей". Представители Telegram намерены в ближайшее время подать в президиум Московского городского суда (а при необходимости - в Верховный суд РФ) кассационную жалобу.

21 мая ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу мессенджера Telegram на штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Дата его рассмотрения еще не назначена. Министерство юстиции РФ уведомления по этой жалобе не получало.

Иск Роскомнадзора о блокировке

2 апреля 2018 года Чиков сообщил ТАСС, что мессенджер направил в Роскомнадзор уведомление о технической невозможности предоставления ФСБ ключей дешифрования сообщений. Юрист отметил, что компания Telegram вообще никак не контролирует сообщения, передаваемые через секретные чаты, поскольку в их передаче не задействованы ее сервера.

6 апреля 2018 году, после истечения срока, предоставленного владельцам мессенджера, Роскомнадзор подал иск в Таганский суд Москвы о блокировке Telegram за непредоставление в установленный срок ответа по запросу ФСБ о ключах для дешифровки сообщений пользователей.

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Согласно мотивировочному решению суда, Telegram был обязан предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

11 мая 2018 года юристы мессенджера подали в Мосгорсуд апелляционную жалобу на решение Таганского суда. Она была отклонена 14 июня, решение суда первой инстанции о блокировке было оставлено в силе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы Telegram в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-основатель Мособлбанка
2
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
6
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
7
Украинские СМИ раскрыли личность "гражданина Т", подозреваемого по делу Бабченко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости