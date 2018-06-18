Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на решение властей России о блокировке мессенджера

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу "на решение властей России о блокировке мессенджера", сообщил в понедельник представляющий интересы Telegram юрист Павел Чиков.

По словам юриста, в марте текущего года мессенджер обратился в ЕСПЧ с жалобой на привлечение к административной ответственности за отказ предоставить властям ключи шифрования переписки. В мае ЕСПЧ зарегистрировал документ, а также предложил представить новую жалобу в части, касающейся блокировки Telegram.

"Сегодня представитель компании в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов направил в суд соответствующую жалобу", - написал Чиков в своем канале в мессенджере.

По словам юриста, "в результате ограничения доступа к Telegram, возможность свободно распространять и получать информацию может потерять не только заявитель, но также до 15 млн пользователей". Представители Telegram намерены в ближайшее время подать в президиум Московского городского суда (а при необходимости - в Верховный суд РФ) кассационную жалобу.

21 мая ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу мессенджера Telegram на штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Дата его рассмотрения еще не назначена. Министерство юстиции РФ уведомления по этой жалобе не получало.

Иск Роскомнадзора о блокировке

2 апреля 2018 года Чиков сообщил ТАСС, что мессенджер направил в Роскомнадзор уведомление о технической невозможности предоставления ФСБ ключей дешифрования сообщений. Юрист отметил, что компания Telegram вообще никак не контролирует сообщения, передаваемые через секретные чаты, поскольку в их передаче не задействованы ее сервера.

6 апреля 2018 году, после истечения срока, предоставленного владельцам мессенджера, Роскомнадзор подал иск в Таганский суд Москвы о блокировке Telegram за непредоставление в установленный срок ответа по запросу ФСБ о ключах для дешифровки сообщений пользователей.

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Согласно мотивировочному решению суда, Telegram был обязан предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

11 мая 2018 года юристы мессенджера подали в Мосгорсуд апелляционную жалобу на решение Таганского суда. Она была отклонена 14 июня, решение суда первой инстанции о блокировке было оставлено в силе.