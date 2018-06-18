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Медведев рассчитывает на принятие законов о пенсиях и налогах в I чтении в весеннюю сессию

Экономика и бизнес
18 июня, 14:47 дата обновления: 18 июня, 15:03 UTC+3

Премьер-министр отметил, что "нужно обеспечить плотное взаимодействие между Государственной думой и правительством"

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Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что проекты законов, касающихся изменений в налоговой и пенсионной системах, будут рассмотрены Госдумой в весеннюю сессию. Председатель правительства поручил вице-премьеру Константину Чуйченко наладить взаимодействие с парламентариями для разъяснения позиции кабинета министров.

"Мы исходим из того, что документы будут рассмотрены в весеннюю сессию в первом чтении", - сказал Медведев на совещании со своими заместителями.

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По его словам, "нужно обеспечить плотное взаимодействие между Государственной думой и правительством". "Мы с вами понимаем, что законопроекты сложные, естественно, вызывают разную реакцию, в Государственной думе будет тоже широкое обсуждение", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что "все профильные министры, вице-премьеры должны активно взаимодействовать с коллегами из парламента, проводить консультации, разъяснять позицию правительства по этим вопросам, исходя из того, что основная цель этих изменений заключается, прежде всего, в том, чтобы повысить пенсии и соответствующим образом реформировать пенсионную систему". Глава кабмина поручил Чуйченко "эту работу организовать, держать ее на контроле".

Председатель правительства напомнил, что кабмин 14 июня рассмотрел ряд "важнейших законопроектов, которые касаются изменений в пенсионной и налоговой системах, после обсуждения законопроектов на российской трехсторонней комиссии правительство в субботу внесло их в Государственную думу". Он добавил, что "коллеги из Государственной думы сейчас приступают к их рассмотрению".

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Чуйченко, Константин Анатольевич
Темы
Пенсионная реформа
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