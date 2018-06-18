Более 10 газовых заправок построят в Ростовской агломерации за пять лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. ПАО "Газпром" планирует построить более 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Ростове-на-Дону и расположенных рядом населенных пунктах, сообщил журналистам в понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Более десятка новых станций появится в пределах агломерации Большой Ростов. <…> Соглашение [с "Газпромом"] подписано на пять лет, <…> один год в течение этого периода будем строить эти заправочные станции", - сказал Голубев.

Он добавил, что газозаправочные станции планируется строить также по всей области, в том числе в городах Волгодонск, Шахты и на бывших "шахтерских" территориях.

Глава региона отметил, что в области реализуется программа по развитию рынка газомоторного топлива. По его словам, газ в виде моторного топлива уже использует часть общественного транспорта, в частности, из 100 автобусов, приобретенных для Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу, 30 работают на газомоторном топливе.

"Эта программа будет двигаться дальше, она имеет перспективу развития, [будет] и новое приобретение транспорта (на газомоторном топливе - прим. ТАСС), особенно муниципального, в том числе с участием региональных денег", - добавил Голубев.

По данным правительства Ростовской области, в регионе действуют 12 газозаправочных станций "Газпром": по две в Ростове-на-Дону, Таганроге, Сальске, по одной в Волгодонске, Шахтах, Аксае, Батайске, Новочеркасске и Азове. Суммарная проектная производительность газозаправочной сети "Газпром" в Ростовской области составляет 111,3 млн кубометров природного газа в год.