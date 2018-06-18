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В Москве для предотвращения кибератак на аукционах используют искусственный интеллект

Экономика и бизнес
18 июня, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

С помощью этой меры с начала года удалось предотвратить более 70 атак

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Столичные власти с начала 2018 года стали использовать искусственный интеллект для предотвращения кибератак на онлайн-торгах Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП). С января по июнь этого года предотвратили 73 атаки, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике со ссылкой на слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.

"Применение машинного обучения при проведении электронных торгов уже дает первые результаты. С начала этого года (до середины июня 2018 года) предотвращены 73 вредоносные атаки. В прошлом году (за аналогичный период) было 56 кибератак. Этому предшествовала серьезная комплексная модернизация действующей системы информационной безопасности ЕЭТП, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Москвы", - приводятся слова Сергуниной в сообщении.

По ее словам, необходимость использования искусственного интеллекта связана с тем, что финансовые организации в Москве постоянно подвергаются киберугрозам.

"Совершенствование технологической базы сегодня является вызовом времени для всех без исключения финансовых институтов, и в их числе электронная площадка, с которой началось в России проведение электронных торгов. Система информационной безопасности площадки, базирующаяся на современных методах машинного обучения с применением нейронных сетей, в автоматическом режиме фиксирует все входящие и исходящие запросы, попутно отделяя запросы добросовестных пользователей площадки от вредоносных атак и действий аукционных роботов, которые крайне популярны среди мошенников и недобросовестных участников закупок", - подчеркнула вице-мэр.

Новый вектор кибератак

В свою очередь генеральный директор ЕЭТП Антон Емельянов добавил, что количество интеллектуальных атак, совершаемых на аукционы, увеличилось.

"Мы отчетливо видим изменение вектора этих вредоносных атак: количество обычных DDOS-атак падает, а количество интеллектуальных атак, которые совершаются при помощи так называемых аукционных роботов, стремительно растет. Именно поэтому специалисты технической службы Единой электронной торговой площадки в ежедневном режиме занимаются разработкой новых способов и улучшением существующих способов обеспечения надежности системы и повышения ее отказоустойчивости", - отметил Емельянов.

Он пояснил, что мошенники и их вредоносные аукционные роботы пытаются делать демпинг цен в ходе торгов и существенно перегружают своими действиями инфраструктуру торговых площадок (аналогично DDOS-атакам) и даже срывают торги.

"Количество входящих запросов от одного такого робота может составлять несколько десятков тысяч штук в секунду, и добросовестные участники торгов, простые пользователи системы в таких ситуациях не могут по скорости обойти роботов и попросту не успевают подать свое ценовое предложение", - сказал Емельянов.

ЕЭТП является крупнейшим национальным оператором электронных торгов для государственных заказчиков (44-ФЗ), госкомпаний (223-ФЗ) и коммерческих предприятий. Общий объем хранящихся сейчас на серверах ЕЭТП данных - 600 тыс. пользователей площадки, что превышает 160 терабайт. Это более 10 массивных серверных стоек в каждом центре обработки данных.

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