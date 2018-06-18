Комиссия кабмина одобрила проект закона о возврате оплаты страховки при погашении кредита

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проекты законов, позволяющие вернуть плату за страховку в случае досрочного погашения потребительского кредита. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

"В законодательство предлагается внести изменения, определяющие особенности возврата части страховой премии при досрочном отказе заемщика от договора страхования в связи с досрочным исполнением обязательств по договору потребительского кредита, - говорится в сообщении. - Предусматривается, в частности, что при досрочном отказе страхователя от договора страхования, обеспечивающего исполнение обязательств заемщика по договору потребительского кредита, по которому заемщик досрочно исполнил свои обязательства, уплаченная страховщику страховая премия подлежит возврату страхователю за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование". В правительстве отмечают, что принятие и реализация этих законопроектов будут способствовать достижению справедливого баланса интересов коммерческих организаций и потребителей как экономически более слабой и зависимой стороны в соответствующих гражданско-правовых отношениях.

В кабмине констатировали, что сейчас в случае досрочного возврата заемщиком всей суммы потребительского кредита (займа) ему зачастую отказывают в возврате части страховой премии за неистекший период страхования. Одобренный законопроект предусматривает возможность возврата заемщику - физическому лицу части уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с досрочным исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа). Страховая премия будет возвращаться за вычетом ее части пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Право страхователя на возврат страховой премии может быть реализовано только в случае, если досрочный отказ от договора страхования заявлен в течение 14 календарных дней с даты досрочного исполнения обязательств по договору потребительского кредита.

В случаях, когда договоры страхования заключаются банками от своего имени в интересах и с добровольного согласия заемщиков в целях обеспечения соответствующего права заемщика, ему предлагается предоставить право в течение 10 календарных дней с даты досрочного исполнения обязательств по договору потребительского кредита требовать от банка возврата уплаченных им денежных средств в счет компенсации расходов банка на уплату страховой премии за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

Законопроекты будут рассмотрены на заседании правительства РФ.