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Эксперты ожидают роста контрабанды в случае введения пошлин на все интернет-покупки

Экономика и бизнес
18 июня, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня/ /ТАСС

В AliExpress заявили, что снижение беспошлинного порога сократит объемы трансграничных заказов и негативно скажется на работе национальных почтовых и курьерских служб

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МОСКВА, 18 июня/ /ТАСС/. Эксперты рынка интернет торговли ожидают увеличения потока контрабанды в случае введения пошлин для любых покупок в иностранных интернет-магазинах. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты.

"Если без рывков, то психологически мы будем более готовы к этому. Но если мы будем обсуждать, хорошо это или плохо, это хорошо, наверное, только для развития контрабанды в стране. Объемы контрабанды там, где законодательство жесткое, очень велики. В странах с жестким регулированием, таких странах, как Бразилия или Белоруссия, 70% - 80% - это контрабанда. И мы, ужесточая нормы, открываем дорогу контрабанде", - сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.

Он также добавил, что у недобросовестных продавцов много возможностей ввоза контрабандных партий товаров благодаря большой протяженности границ и большим объемам приграничной торговли.

Схожее мнение выразила пресс-служба маркетплейса AliExpress и Tmall в России (принадлежат Alibaba): "Снижение беспошлинного порога в текущей ситуации может серьезно сократить объемы трансграничных заказов от населения и негативно сказаться на работе национальных почтовых и курьерских служб. Кроме того, это может привести к увеличению потока контрафактной продукции через другие страны Таможенного союза".

Также компания ожидает, что решение, каким бы оно ни было, учтет интересы миллионов интернет-пользователей и покупателей, в том числе из российских регионов, с которыми работает AliExpress.

По мнению "Почты России", издержки на администрирование превысят получаемый эффект в виде собранных пошлин. "На сегодняшней день в России отсутствует эффективное технологическое решение для учета количества посылок, поступающих в адрес одного и того же покупателя в течение одного месяца. Снижение беспошлинного порога до €200 без изменения технологии взимания пошлин практически полностью заблокирует процесс таможенного оформления международных почтовых отправлений и ухудшит качество сервиса по доставке товаров для населения", - сообщила пресс-служба "Почты России".

В настоящий момент "Почта России" совместно с ФТС России разработала технологию, позволяющую взимать пошлину при помощи электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе, с целью упрощения процедуры и недопущения логистического коллапса.

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