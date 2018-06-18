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Власти Москвы планируют развивать сотрудничество с Панамой по управлению технопарками

Экономика и бизнес
18 июня, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Накануне президент Панамы посетил столичный технополис "Москва" и провел встречу с главой столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Столичные власти планируют начать сотрудничество с Панамой по обмену опытом управления технопарками и инновационными центрами. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

В минувшее воскресенье президент Панамы Хуан Карлос Варела посетил столичный технополис "Москва", где встретился с главой московского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексеем Фурсиным.

"Мы открыты к международному сотрудничеству. Кроме того, готовы обмениваться опытом с иностранными технопарками и инновационными центрами, а также перенимать их (Панамы - прим. ТАСС) лучшие практики. Думаем, что встреча станет важным шагом на пути развития отношений между Москвой и Панамой по вопросам сотрудничества в сферах промышленной политики", - сказал представитель департамента.

В свою очередь президент Панамы Хуан Карлос Варела отметил, что посещение технополиса "Москва" стало частью деловой программы его первого официального визита в Россию. Особый интерес у властей Панамы возник к реновации промышленных зон, привлечению иностранных инвестиций и возможности локализации иностранных резидентов в столичных технопарках.

"Большое впечатление производит, что за пять лет на базе старого производства была создана современная площадка. В Панаме также работают над созданием инновационного центра на 5 тыс. обучающихся. Нам было бы очень полезно узнать о российском опыте", - поделился своим мнением Хуан Карлос Варела.

Сегодня на территории Москвы действуют 33 столичных технопарка, где работают порядка 1,7 тыс. высокотехнологичных компаний. В планах строительство еще 7 технопарков на территории города.

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