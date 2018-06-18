Пассажиропоток аэропорта Калуга увеличился в пять раз к показателям 2017 года

ТАСС, 18 июня. Пассажиропоток международного аэропорта Калуга вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калужской области со ссылкой на генерального директора аэропорта Салавата Кутушева. Достигнуть таких показателей позволил новый международный терминал, открытый в преддверии ЧМ-2018.

"Развитие инфраструктуры аэропорта позволило увеличить авиаперевозки на внутренних и международных линиях. За пять месяцев текущего года перевезено 11,3 тыс. пассажиров, что в пять раз больше аналогичного периода 2017 года", - говорится в сообщении.

Регулярные рейсы осуществляют компании Utair и "Сибирь". На самолетах этих перевозчиков можно долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. "РусЛайн" выполняет чартерные рейсы в немецкий Брауншвейг, "АЗУР Эйр" - в турецкую Анталью.

В 16 июня авиакомпания "Азимут" начала перевозки в Ростов-на-Дону. С конца июня "Авиакомпания "Сириус-Аэро" будет осуществлять рейсы из аэропорта "Калуга" в Симферополь и Анапу. По прогнозу аналитиков, в 2018 году объем авиаперевозок достигнет 45 тыс. пассажиров.