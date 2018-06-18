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Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью

Экономика и бизнес
18 июня, 16:06 дата обновления: 18 июня, 16:35 UTC+3

Первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков подчеркнул, что обсуждение инициативы будет очень серьезным

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Отделение Пенсионного фонда России

Отделение Пенсионного фонда России

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума осенью примет в окончательной редакции законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Обсуждение законопроекта будет очень серьезным. Безусловно, будут высказаны все аргументы и со стороны общественных организаций, и со стороны руководства регионов и региональных законодательных собраний. Окончательное принятие этого закона состоится уже в осеннюю сессию (второе, третье чтения)", - сказал Жуков.

Он напомнил, что внесение правительством пенсионной реформы сопровождала 102-я конвенция МОТ, которая "предусматривает многие важные вопросы пенсионного обеспечения". "Одним из важнейших является вопрос о том, что коэффициент замещения (или сумма пенсии) должен быть не менее 40% утраченного заработка. Это очень важное положение, которое также направлено на повышение [размера] пенсий в России", - заключил Жуков.

Рассылка в субъекты РФ

Жуков добавил, что Совет Думы направил в рассылку в субъекты РФ для получения отзывов законопроект о пенсионной реформе.

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"Эти законопроекты направляются в регионы для получения отзывов и рекомендаций. В течение весенней сессии этот законопроект будет рассмотрен в первом чтении...", - сказал вице-спикер.

"Для всех очевидно, что назрела необходимость изменений в пенсионной системе, которые в первую очередь должны быть направлены на повышение пенсий", - указал он.

Вице-спикер напомнил, что по расчетам правительства предполагается, что при принятии закона "пенсии будут увеличены на одну тысячу рублей в месяц". "То есть совокупная пенсия по итогам года увеличится на 12 тыс. рублей. Это касается тех, кто пенсию уже получает", - пояснил депутат.

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира

Пенсионный возраст в России и других странах мира

Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.

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