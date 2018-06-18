Эксперт: рост цен на ГСМ вынуждает аграриев Ставрополья запасать топливо для жатвы

ПЯТИГОРСК, 18 июня. /ТАСС/. Тенденция роста цен на ГСМ вынуждает крупные сельхозпредприятия Ставропольского края заранее запасать большие объемы топлива для проведения жатвы. Об этом рассказал ТАСС профессор, зампредседателя агропромышленного объединения Ставропольского края Владимир Целовальников.

"Аграриев региона очень тревожит развитие ситуации с ценами на топливо. Но необходимо отметить, что в основном наши крупные сельхоз организации, имеющие свои нефтебазы, зная о нестабильных ценах и тенденцию роста, заготовили необходимые объемы дизтоплива для проведения жатвы", - рассказал он.

Так, например, запасы в колхозе "Россия" Новоалександровского района составляют около 900 тонн. По ценам прошлого года запаслись и другие крупные хозяйства, такие как СПК "Русь" Советского района и СПК "Казьминский" Кочубеевского района. "При этом руководители понимают, что свой стратегический запас они израсходуют на уборку зерновых, а вот на уборку сахарной свеклы надо будет уже покупать дизтопливо по той рыночной цене, которая будет осенью этого года", - сказал Целовальников.

Цены на зерно

По его словам, на данный момент "готовность сельхозпредприятий к уборке стопроцентная в технической и организационной части", "готовы комбайновый и тракторный парки". На коллегии минсельхоза края руководители хозяйств поставили главную задачу - убрать хлеб в оптимальные сроки и без потерь. Зампредседателя агропромышленного объединения края отмечает, что сельхозпроизводителей беспокоит вопрос о цене на зерно. "Пока это 14 рублей за килограмм, но на Ставрополье уже появились покупатели, предлагающие скупить на корню по 7 рублей. Это тревожная тенденция и необходимо госрегулирование", - считает Целовальников.

Меры господдержки

Целовальников считает, что в качестве мер по поддержке АПК необходимо сохранить для сельхозпроизводителей льготные железнодорожные тарифы и нулевую экспортную пошлину на пшеницу. И, наконец, для малых и средних форм хозяйств на период уборочной необходимо вернуть практику льгот и квот, когда определенное количество топлива закупается по льготной цене.

"Иначе целый сектор производителей, на который в структуре АПК региона приходится порядка 20-25 процентов валового производства зерна, гарантировано попадет в долговую яму в связи с кредитами", - сказал Целовальников.

Также он отметил, что несмотря на серьезные вызовы, регион имеет все условия для проведения жатвы, мобилизованы все материальные, технические, трудовые и финансовые ресурсы. "На коллегии аграрии Ставропольского края выразили уверенность, что уборка зерновых и зернобобовых культур будет проведена в оптимальные сроки и без потерь", - сообщил он.

Как сообщалось, губернатор Владимир Владимиров уже обратился к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением рассмотреть возможность субсидирования затрат на ГСМ для сельхозпредприятий. Другая предлагаемая им мера поддержки - сохранение нулевой экспортной пошлины на пшеницу, такая ставка установлена в 2016 году и в июле официально заканчивается ее действие.

Жатва-2018

Ставропольские аграрии планируют начать уборку озимой пшеницы с 20 июня. По данным краевого минсельхоза, затраты на жатву возрастут из-за почти 20% удорожания дизтоплива с января текущего года, но рост цен на горюче-смазочные материалы сельхозтоваропроизводители надеются компенсировать высокой стоимостью на свою продукцию. По прогнозу Северо-Кавказского научного аграрного центра урожайность озимой пшеницы прогнозируется на уровне 38,0 ц/ га или на 10% ниже уровня 2017 года.

Всего в этом году в Ставропольском крае предстоит убрать 2 млн. 153 тыс. га, из них более 1,8 млн. га - озимая пшеница. Элитными семенами озимых зерновых культур засеяно 16% площадей, что выше 2017 года на 1%. В работе на полях планируется участие 8500 зерноуборочных комбайнов, в том числе собственных - 6700, привлеченных со стороны - 1800 единиц. Это позволит снизить общекраевую нагрузку на один зерноуборочный комбайн с 313 га до 247 га и увеличить темпы жатвы.