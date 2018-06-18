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Рост цен на бензин в России за прошедшую неделю замедлился в 12 раз

Экономика и бизнес
18 июня, 16:02 UTC+3 МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Отмечается, что в период с 28 мая по 3 июня бензин в среднем подорожал на 60 копеек

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за период с 4 по 9 июня 2018 года выросли на 5 копеек, сообщил Росстат. При этом неделей ранее - с 28 мая по 3 июня - бензин в среднем подорожал на 60 копеек. Таким образом, темпы роста цен на него за неделю замедлились в 12 раз.

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За прошедшую неделю бензин Аи-92 подорожал на 6 копеек, до 41,74 руб. за л, Аи-95 - на 5 коп., до 44,69 руб. за л, Аи-98 - на 3 коп., до 49,74 руб. за л. Дизельное топливо стало дороже на 2 коп., цена на него достигла 44,44 руб. за л.

С начала года, по данным статистического ведомства, средние цены на бензин увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо - на 8,5%.

За прошедшую неделю в 32 центрах субъектов России отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Челябинске - на 2,4%, Кызыле, Элисте, Владимире и Севастополе - на 1,1-1,8%.

Снижение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов. Более всего цены снизились в Красноярске - на 0,7%, Астрахани - на 0,5%, Омске, Иваново, Ярославле и Архангельске - на 0,4%.

В Москве за прошедший период цены на бензин остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге - выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,8 до 45,5 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44,8 до 47,65 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,2 до 42,49 руб., марки Аи-95 - от 43 руб. до 45,84 руб. за л.

Рост цен на бензин

Разгон цен на топливо заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно и отказалось от планов повысить их на 700 руб. с 1 июля.

Власти также договорились с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещали повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

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