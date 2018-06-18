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Росстат подтвердил рост ВВП России в I квартале на 1,3%

Экономика и бизнес
18 июня, 16:03 UTC+3 МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Объем ВВП за отчетный период составил в текущих ценах 22 трлн 239,4 млрд руб.

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ВВП России в первом квартале 2018 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из уточненных данных Росстата. Таким образом, ведомство подтвердило свою предварительную оценку роста российской экономики.

Объем ВВП России за отчетный период составил в текущих ценах 22 трлн 239,4 млрд руб. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2018 года по отношению к ценам января - марта 2017 года составил 6,8%.

Наибольший рост отмечался в сфере финансовой и страховой деятельности (+5,9%), операциях с недвижимым имуществом (+3,9%), гостиничном бизнесе (+3,4%), профессиональной, научной и технической деятельности (+2,8%).

Наибольшее снижение отмечалось в отрасли строительства (-5,1%), деятельности домашних хозяйств как работодателей (-1,3%) и деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (-0,5%).

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