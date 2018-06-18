"Новатэк" в рамках buy back выкупил 171 тыс. акций и GDR

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Новатэк" 15 июня в рамках процедуры buy back приобрел 171,12 тыс. обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок на акции компании (GDR) на открытом рынке. Об этом сообщила компания.

По данным Московской биржи, бумаги "Новатэка" на закрытии торгов 15 июня стоили 804 руб. за акцию. Таким образом, приобретенный пакет оценивается примерно в 137,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что правление "Новатэка" одобрило продление программы обратного выкупа (buy back) еще на год - до 7 июня 2019 года с сохранением прежних условий.

Программа, принятая в 2012 году, предусматривает выкуп акций и депозитарных расписок на общую сумму до $600 млн.

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат "Новатэку", через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции компании на Московской бирже по рыночным ценам.