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Госдума рассмотрит 19 июня поправки в бюджет РФ и проект закона о таможенном регулировании

Экономика и бизнес
18 июня, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Во вторник нижняя палата также рассмотрит отчет о работе ЦБ за 2017 год

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании 19 июня во втором чтении поправки в бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Об этом сообщил журналистам по итогам совета нижней палаты парламента первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия").

"Мы начнем свое заседание с рассмотрения поправок в закон о бюджете, совсем недавно он был принят в первом чтении. Порядка 175 поправок поступило ко второму чтению, будет определенное перераспределение расходов пор межбюджетным трансфертам. Кроме того, завтра будет рассмотрен очень важный закон о таможенном регулировании - вы знаете, что вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, соответственно, нам необходимо принять ключевой закон для реализации Таможенного кодекса - закон о таможенном регулировании", - сказал он.

"Еще один важный закон будет рассмотрен завтра в первом чтении, он касается имущественных налогов. Вы знаете, эти сюжеты связаны с тем, что у нас часто кадастровая стоимость оказывается выше рыночной, что ведет к излишним начислениям имущественных налогов. В этом законе предлагается упорядочить эти процессы и существенно снизить налоги на имущество", - добавил Жуков.

Кроме того, 19 июня Госдума рассмотрит также отчет о работе Банка России за 2017 год, отметил он.

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