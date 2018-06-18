Комитет Госдумы поддержал ко II чтению поправки к бюджету на 2018 год

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении внесенные правительством поправки в закон о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Планируется, что Госдума рассмотрит документ во втором чтении на пленарном заседании 19 июня, а в случае его принятия - в третьем чтении 21 июня.

Согласно внесенным ко второму чтению поправкам правительства, 5 млрд рублей будет направлено на докапитализацию "Росагролизинга". Средства планируется направить в рамках программы "Развитие финансово-кредитной системы АПК". Будет выделено дополнительно 2,2 млрд рублей на взнос в капитал "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на финансирование затрат по доработке самолета ИЛ-114.

Также кабмином предлагается дополнительно направить 5 млрд рублей на субсидии российским банкам, международным финансовым организациям и ВЭБ на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям, которые занимаются производством, первичной и последующей переработкой сельскохозяйственной продукции и ее реализацией по льготной ставке.

Поправками предусматривается взнос в уставный капитал АО "ДОМ.рф", в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным кредитам, находящимся в сложной жизненной ситуации (валютным ипотечным заемщикам) в размере 731,6 млн.

На среднее профессиональное образование детей-сирот будет дополнительно направлено 38 млн рублей, 20 млн рублей - на поддержку Российской ассоциации героев, субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластеров - 545 млн рублей. В рамках межбюджетных трансфертов бюджету Краснодарского края на развитие коммунальной инфраструктуры в город Геленджик будет выделено 2 млрд рублей.

Резервный фонд президента пополнится на 6,7 млрд рублей за счет закрытой части бюджета, обеспечение деятельности Счетной палаты увеличится на 36,6 млн рублей на разработку стандартов контроля, субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военкоматы, составят 220 млн рублей, финансовое обеспечение МЧС в рамках погашения кредиторской задолженности составит 248,3 млн рублей. На финансирование Росстандарта направят 56 млн рублей, субсидии на целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса" составят 106 млн рублей, субсидии российским производителям на возмещение затрат по реализации инвестпроектов в индустрии детских товаров составят 112 млн рублей. Как пояснила замглавы Минфина Татьяна Нестеренко, в этой поправке речь идет об анимационном кино.

Основные параметры изменений в бюджет

Инициированные правительством поправки в бюджет были приняты в первом чтении 7 июня. Поправки предусматривают рост доходов бюджета в 2018 году на 1,82 трлн рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов на 1,76 трлн рублей и ненефтегазовых доходов на 59,8 млрд рублей. По отношению к ВВП доходы вырастут на 1,7 процентного пункта и составят 17,4% ВВП.

По оценкам Минфина, объем дополнительных нефтегазовых доходов в текущем году по сравнению с запланированным ранее увеличится в пять раз - с 527,6 млрд до 2,74 трлн рублей.

Расходы бюджета в 2018 году увеличиваются на 61,9 млрд рублей - до 16,6 трлн рублей, или 16,9% ВВП. Дефицит федерального бюджета в текущем году сменится профицитом, который составит 481,8 млрд рублей, или 0,5% ВВП.