В Вологодской области одобрили законопроект о бесплатной выдаче желающим 1 га земель

ВОЛОГДА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области одобрило законопроект о введении в оборот почти 500 тыс. га пустующих земель сельскохозяйственного назначения путем выдачи гражданам и предприятиям для ведения сельского хозяйства по 1 гектару этих земель, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Как сообщал губернатор ранее в интервью ТАСС, проект "вологодский гектар" организован по примеру "дальневосточного гектара", поскольку в Вологодской области пустующих земель также хватает. В Вологодской области сейчас проживает почти 1,2 млн человек, средняя плотность населения - восемь человек на 1 кв. км, в среднем по России - чуть больше девяти человек.

"Почти 500 тыс. га пустующих земель сельскохозяйственного назначения будут бесплатно переданы по 1 гектару всем желающим из любого конца Российской Федерации, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, конечно, прежде всего вологжанам, которые хотели бы заняться сельским хозяйством. Эти земли будут переданы в собственность для организации сельхозпроизводства, животноводства, для крестьянских фермерских хозяйств, сенокошения и выпаса скота", - сказал Кувшинников на оперативном заседании правительства и глав муниципалитетов Вологодской области.

Как уточнил губернатор, в перечень земель под "вологодский гектар" включены 468 тыс. га ранее мелиорированных, но в настоящее время пустующих, местами заросших сельхозземель в 14 отдаленных районах области. На остальные 12 районов действие законопроекта пока не распространяется, потому что они плотно заселены, земли там уже зарезервированы под крупные инвестиционные проекты или под выращивание льна - по поручению губернатора в регионе намерены увеличить площадь под посевы льна более чем вдвое с нынешних 4,5 тыс. га до 10 тыс. га.

"Данный проект закона утверждаем сегодня на заседании правительства [затем законопроект будет направлен на утверждение вологодского заксобрания], с этого момента в органах местного самоуправления принимаются заявления от всех желающих стать собственниками 1 га вологодской земли для занятий сельским хозяйством. Приглашаю всех желающих. Надеюсь, что так мы вернем в сельскохозяйственный оборот почти 500 тыс. земель", - сказал губернатор.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок можно на интернет- портале "На Дальний Восток". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.