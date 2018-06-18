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Страховщики согласовали механизм оформления ОСАГО на автомобили с электронными ПТС

Экономика и бизнес
18 июня, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Российский союз автостраховщиков и "Электронный паспорт" планируют с 1 сентября наладить обмен сведениями через Систему межведомственного электронного взаимодействия

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков (РСА) и АО "Электронный паспорт" (входит в структуру Ростеха) согласовали механизм взаимодействия и обмена информацией, сообщает пресс-служба РСА.

"Наличие электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) у автовладельца не станет препятствием для оформления на данный автомобиль полиса ОСАГО", - говорится в сообщении. Ранее в РСА опасались, что с переходом на электронные ПТС владельцы новых машин не смогут оформить ОСАГО, так как АО "Электронный паспорт" не является участником информационного взаимодействия с РСА (участники перечислены в специальном постановлении правительства).

С 1 сентября 2018 года РСА и "Электронный паспорт" планируют наладить обмен сведениями через государственную Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). А до этого данные о ТС, необходимые для оформления полисов ОСАГО, страховщики смогут получать из выписки из ЭПТС, которую может предоставлять сам страхователь, выписка будет предоставляться дилером при продаже автомобиля.

Применение ЭПТС начнется в России с июня-июля 2018 года "с учетом высокой степени готовности системы", говорится в сообщении. Период перехода на ЭПТС продлен Евразийской экономической комиссией до 1 ноября 2019 года.

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