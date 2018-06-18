Турпоток в Крым с начала 2018 года вырос более чем на четверть

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Туристический поток в Крым с начала этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого увеличился на 26,5%, до 1,456 млн человек. Об этом сообщил в понедельник министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"По состоянию на 15 июня рост туристов в Крым, с начала года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 26,5% до 1 млн 456 тыс. человек. Треть отдыхающих прибыла авиатранспортом, еще одна треть приехала по Крымскому мосту", - отметил он на заседании комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму.

В частности, по его словам, по Крымскому мосту, по состоянию на 15 июня проехало 222, 393 тыс. автотранспортных средств, в том числе 1, 825 тыс. автобусов.

В свою очередь глава комитета Алексей Черняк добавил, что в настоящее время в Крыму работает 409 средств размещения. Средняя загурзка в них составляет более 53%.

В 2017 году турпоток в Крым на фоне открытия для российских туристов Турции снизился на 3,2% - до 5,39 млн человек. В 2016 году полуостров принял 5,6 млн отдыхающих, в 2015 году - 4,6 млн. В 2018 году, по оценкам местных властей, турпоток должен вырасти до 6 млн человек.