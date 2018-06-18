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Первое чтение законопроекта о повышении НДС состоится в Госдуме 3 июля

Экономика и бизнес
18 июня, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков отметил, что все налоговые законы должны быть рассмотрены до окончания сессии

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума 3 июля рассмотрит в первом чтении инициированный правительством законопроект о повышении НДС с 18% до 20%, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков по итогам заседания совета Думы.

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"НДС в первом чтении будет рассмотрен 3 июля. Все налоговые законы мы должны рассмотреть до окончания этой сессии, иначе невозможно будет сформировать бюджет на следующий год и на трехлетку", - сказал он.

Проект поправок в налоговое законодательство, предполагающий увеличение налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с 2019 года, внесен правительством в Госдуму 16 июня.

"Правительство предполагает, что дополнительные доходы, полученные от увеличения НДС, будут в первую очередь направлены на различные социальные нужды, в том числе на нужды пенсионной системы, на нужды здравоохранения, образования, на дорожные фонды, то есть в первую очередь на решение социальных проблем", - отметил Жуков.

Минфин, готовивший этот законопроект, подсчитал, что рост НДС будет приносить федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год с 2019 года.

Существующие льготы по НДС сохранятся. Это пониженные ставки налога в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров, а также нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.

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