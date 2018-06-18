ЦБ зафиксировал снижение прибыли российских банков

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Прибыль российских банков в январе-мае 2018 года снизилась на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 527 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.

За январь-май 2017 года прибыль банков РФ составила 653 млрд рублей.

"На формирование финансового результата оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Без учета таких банков прибыль банковского сектора за пять месяцев составила 717 млрд рублей", - поясняют в ЦБ.

По итогам пяти месяцев 2018 года прибыль в размере 842 млрд рублей показали 350 кредитных организаций (66% от действовавших на 1 июня банков), убыток в 315 млрд рублей имели 169 кредитных организаций (32%). Оставшиеся 2% кредитных организаций не предоставляют отчетность на ежемесячной основе, поскольку являются некоммерческими, уточнили в ЦБ.

По итогам 2017 года российские банки получили прибыль в размере 790 млрд рублей, что на 15% ниже показателя за 2016 год (930 млрд рублей).

Объем вкладов населения

В информационно-аналитическом материале "О динамике развития банковского сектора РФ", опубликованном на сайте ЦБ, также говорится, что объем вкладов населения РФ в январе-мае 2018 года вырос на 1,4% и составил 26,703 трлн рублей.

При этом в мае наблюдался незначительный отток вкладов физлиц из банков - на 0,3% (на 1 мая объем вкладов составлял 26,744 трлн рублей).

Депозиты и средства организаций в январе-мае сократились на 0,8%, до 25,399 трлн рублей.

Объем заимствований банков у ЦБ возрос на 32,8% с начала 2018 года, составив 2,677 трлн рублей. "Кредиты Банка России предоставлялись в основном банкам, проходящим процедуру финансового оздоровления с участием ФКБС", -говорится в материалах регулятора.

Рост кредитов экономике

Кредиты экономике за январь-май 2018 года показали рост на 3,2%, в том числе кредиты нефинансовым организациям - на 1,5% и физлицам - на 7,3%, также отмечается в материалах регулятора.

Общий объем кредитов экономике составил 44,4 трлн рублей на 1 июня 2018 года, на 1 июня 2017 года этот показатель был равен 40,7 трлн рублей. Общий объем кредитов экономике в 2017 году составил 42,4 трлн рублей.

При этом объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился за январь-май на 8,6%, а объем просроченной задолженности по розничному портфелю в свою очередь сократился на 2,9%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за пять месяцев вырос с 6,4% до 6,8%, а по розничным кредитам сократился с 7,0% до 6,3%.