Совфед предложил закладывать в расчет налога на недвижимость не более 70% от рыночной цены

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендовал правительству рассчитывать налог на недвижимость по новой схеме, при которой кадастровая стоимость не превышает 70% рыночной стоимости объекта. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда "О мерах правительства РФ по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года".

Новую схему рекомендуется применять при формировании бюджета на 2019 год. "Подготовить предложения по внесению изменений в законодательство РФ в части установления для целей налогообложения кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере не более 70% от его рыночной стоимости", - говорится в документе.

В марте президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал уточнить расчет налога на имущество физических лиц с тем, чтобы его уплата была по карману собственникам недвижимости: при расчете исходя из кадастровой стоимости сумма налога значительно выше, чем при расчете исходя из инвентаризационной стоимости, по которой он начислялся раньше.