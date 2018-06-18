ФНС подала иск о банкротстве строителя метрополитена в Казани

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану подало в Арбитражный суд республики иск о банкротстве к АО "Казметрострой", которое строит метрополитен в Казани, следует из картотеки дел суда.

"[Зарегистрировать] заявление о признании должника банкротом, сумма исковых требований - 202,68 млн рублей", - говорится в материалах.

Дата рассмотрения дела пока не определена.

АО "Казметрострой" выступает генеральным подрядчиком строительства Казанского метрополитена, компания была создана в 1997 году. По данным СПАРК, выручка "Казметростроя" в 2016 году (более свежие данные недоступны) составила почти 4,5 млрд рублей (годом ранее - 2,1 млрд рублей), чистая прибыль в 2016 году - 58,4 млн рублей (в 2015 году - 74,6 млн рублей).

Казанский метрополитен состоит из одной линии протяженностью 8,4 км, на которой расположены десять станций. Открылся в 2005 году и стал первым метрополитеном в стране, построенным после распада СССР. В перспективе планируется построить четыре линии.