Региональные фонды развития промышленности откроются еще в трех регионах РФ в 2018 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Региональные фонды развития промышленности откроются еще в трех субъектах страны до конца 2018 года. Новые организации появятся в Томской области, Кабардино-Балкарии и Чечне, сообщил в понедельник ТАСС директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца.

"Это неподчиненные фонду структуры, решение об их создании принимает каждый регион в отдельности. Мы даем возможность профинансировать региональные проекты меньшего масштаба в пропорции 30% на 70%. В этом году планируются к открытию региональные фонды развития промышленности в республике Кабардино-Балкария, в Чечне и Томской области", - рассказал собеседник агентства.

Региональные фонды развития промышленности открыты уже в 49 регионах страны. По словам Петруцы, федеральный фонд уже одобрил ряд проектов из субъектов. "20 проектов региональных фондов профинансировано, чуть больше одобрено. Они работают через наш личный кабинет, у них в работе на сегодняшний день более 100 проектов", - добавил директор ФРП.

Фонд развития промышленности основан в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.