Минтруд пояснил, какие медработники по-прежнему могут рассчитывать на досрочные пенсии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста не затронет медицинских работников радиологических, психиатрических, онкологических, туберкулезных, патологоанатомических отделений. Об этом заявил в понедельник директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда Игнат Игнатьев в Государственной думе на круглом столе в "Социальный статус медицинского работника. Юридическая и социальная защита, льготы, страхование жизни, здоровья и профессиональной ответственности".

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.

Он напомнил, что правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

"Ряд медицинских работников это [повышение пенсионного возраста] вообще не затронет. Это список один и два - это медицинские работники, работа которых связана с вредностью. По списку один медицинские работники выходят на пенсию в 50 лет мужчины и 45 - женщины, это работа, связанная с радиоактивными веществами, средний медицинский персонал рентгеновских отделений, и по этим категориям не меняется ничего", - сказал Игнатьев.

По его словам, работники, которые входят в второй список, выходят на пенсию в 55 мужчины, в 50 лет женщины. "Это работники противочумных учреждений, туберкулезных учреждений, психиатрических и онкологических клиник, патологоанатомических. Никакие изменения в законодательстве для них не предусматривается", - сказал Игнатьев.

По словам представителя Минтруда, для остальных категорий медработников сохраняется стаж работы для начисления пенсий 25 лет на селе и 35 - в городе. "Досрочная пенсия у него сохраняется, но вместе с тем идет сдвижка по тому периоду, когда он сможет реализовать это право", - добавил он.

Отвечая на вопрос, могут ли работники, оказывающие паллиативную помощь, войти в вышеназванные категории, Игнатьев добавил, что Минтруд пока не планирует расширять списки. Вместе с тем глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов попросил представителя Минтруда актуализировать данные списки исходя из современных реалий.