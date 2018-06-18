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"ФК Открытие" предлагает выделить из него структуру для присоединения к "Трасту"

Экономика и бизнес
18 июня, 17:20 дата обновления: 18 июня, 17:42 UTC+3

Акционеры рассмотрят этот вопрос на внеочередном собрании 30 июля

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Совет директоров банка "ФК Открытие" предложил акционерам рассмотреть вопрос о реорганизации в форме выделения из него АО "Банк Открытие Специальный" и его последующего присоединения этой структуры к банку "Траст".

Акционеры рассмотрят вопрос на внеочередном собрании 30 июля, говорится в сообщении "ФК Открытие" на портале раскрытия информации.

В повестку собрания войдут вопросы "О реорганизации публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в форме выделения акционерного общества "Банк Открытие Специальный" и о реорганизации акционерного общества "Банк Открытие Специальный" в форме присоединения к публичному акционерному обществу национальному банку "Траст", - говорится в сообщении.

ЦБ формирует банк "плохих" активов на базе трех банков, проходящих процедуру финансового оздоровления: "Траст", Рост банк и Автовазбанк. Банк "плохих" активов будет работать в форме фонда прямых инвестиций.

Банк России рассчитывает завершить наполнение фонда к концу 2019 года. Фонд будет работать 3-5 лет, за это время все активы планируется ликвидировать или продать на рыночных условиях.

Фонд возглавит член правления "ФК Открытие" Юрий Адамович. Он пришел в "Открытие" в конце февраля, а до этого руководил блоком по работе с проблемными активами МДМ-банка.

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