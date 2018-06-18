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Сторчак: вердикт Апелляционного суда о долге Украины перед РФ будет вынесен до 1 августа

Экономика и бизнес
18 июня, 17:27 UTC+3

Замминистра финансов России отметил, что суд сначала предоставит сторонам проект вердикта

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вердикт Апелляционного суда Англии по делу о суверенном долге Украины перед РФ в $3 млрд будет вынесен до 1 августа этого года. Стороны смогут предварительно высказаться перед окончательным вердиктом. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

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"Ожидаем решения суда (Апелляционного суда Англии - прим. ТАСС). У них заканчивается цикл до ухода в отпуск, в этот период должны огласить решение", - сказал Сторчак. Согласно данным сайта суда, Апелляционный суд уходит в отпуск в 2018 году с 1 августа по 1 октября.

Замминистра пояснил, что Апелляционный суд сначала подготовит проект вердикта, который будет роздан сторонам. Далее стороны могут предоставить свои комментарии к вердикту в письменном виде, и только после суд вынесет официальный вердикт.

Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд в январе 2018 года. Украину в ходе процесса представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Россию - The Law Debenture Trust Corporation. После этого суд взял время на вынесение решения.

О сути спора

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку на Украине ввели мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе РФ.

После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины. 29 марта 2017 года судья Ульям Блэр Высокого суда Лондона вынес решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Украина подала апелляцию на это решение, которая рассматривалась в течение пяти дней, с 22 января.

В случае, если Апелляционный суд согласится с доводами адвокатов украинской стороны, Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению этого дела. В этом случае рассмотрение будет вестись уже не по ускоренной процедуре, а в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела. В случае же, если апелляция будет отвергнута, то у Киева останется последняя возможность - оспорить это решение в Верховном суде Великобритании.

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