Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин назначил Силуанова представителем России в Совете ЕЭК

Экономика и бизнес
18 июня, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

При прежнем составе правительства этот пост занимал Игорь Шувалов, являвшийся тогда первым вице-премьером РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого заместителя председателя правительства - Министра финансов Антона Силуанова представителем Российской Федерации в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Документ от 18 июня, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

При прежнем составе правительства этот пост занимал Игорь Шувалов, являвшийся тогда первым вице-премьером РФ.

Совет ЕЭК осуществляет общее руководство деятельностью комиссии. Он состоит из пяти представителей - по одному от каждой страны - участницы договора - занимающих в национальных правительствах должность вице-премьера. Заседания Совета ЕЭК, как правило, проходят раз в месяц. Решения принимаются консенсусом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Санкции ЕС в отношении Крыма. Досье
6
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
7
Въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости