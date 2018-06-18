Путин назначил Силуанова представителем России в Совете ЕЭК

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого заместителя председателя правительства - Министра финансов Антона Силуанова представителем Российской Федерации в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Документ от 18 июня, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

При прежнем составе правительства этот пост занимал Игорь Шувалов, являвшийся тогда первым вице-премьером РФ.

Совет ЕЭК осуществляет общее руководство деятельностью комиссии. Он состоит из пяти представителей - по одному от каждой страны - участницы договора - занимающих в национальных правительствах должность вице-премьера. Заседания Совета ЕЭК, как правило, проходят раз в месяц. Решения принимаются консенсусом.